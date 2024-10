TEACHERS FOR CHOICE supports near 100% of the below endorsements for the 2024 elections in New York. There may be one or two we differ on, in which case we will publish our slight deviations later this week. But typically NY HEALTH VOTERS is the gold standard for Medical Freedom political endorsements in the state of New York.

You can also find the below endorsements at the NY HEALTH VOTERS website, which has a color-coded feature that shows which of these politicians voted YES to repeal the religious exemption to vaccination for children back in 2019, and which politicians rightly voted NO against the repeal.

IMPOTANT NOTE - If there is anyone on this list who is NOT endorsed, but the candidate WANTS TEACHERS FOR CHOICE to endorse them, have them send us their answers to the 3 simple questions we published right here.

These endorsements are also published at AUTISM ACTION NETWORK.

New York Health Voters is a political action committee dedicated to educating New Yorkers about which candidates for office are supportive of vaccine rights and parental rights. The list below is our preferred candidates for the 2024 election in New York. Using your district numbers, which you can find below, you can look up who we recommend for you.

How to read the data below:

The number at the beginning of a line, "14." is the District number.

Nick LaLota Mike LiPetri Names in bold are our recommended candidates.

David DiPietro-I , The first name listed on a line will be the incumbent if there is one. The incumbent’s name will be followed by -I.

We generally do not make endorsements in races where there is only one candidate running for an office.

The last day to register to vote is Friday, October 26.

Early voting begins on Friday, October 26.

Election day is Tuesday, November 5.

US House of Representatives (Congress)

District Candidates

Nick LaLota-I (Rep, C) v. John Avlon (D) Andrew Garbarino-I (Rep, C) v. Rob Lubin (D) Tom Suozzi-I (D) v. Mike LiPetri (Rep, C) Anthony D’Esposito-I (Rep, C) v. Laura Gillen (D) Gregory Meeks-I (D) v. Paul King (Rep, C) Grace Meng-I (D) v. Tom Zmich (Rep, C) Nydia Velasquez-I (D, WFP) v. William Kregler (Rep, C) Hakeem Jefferies (D) -I v. John Delaney (Rep, C) Yvette Clark-I (D) v. Menahem Raitport (Rep, C) Dan Goldman-I (D) v. Alexander Dodenhoff (Rep.) v. Paul Briscoe (Con.) No endorsement, Nicole Malliotakis-I (Rep, C) v. Andrea Morse (D) Jerrold Nadler-I (D, WFP) v. Mike Zumbluskas (Rep, C) Adriano Espaillat-I, (D) v. Ruben Vargas (Rep, C) Alexandria Ocasio Cortez-I (D, WFP), v. Tina Forte (Rep, C) Richie Torres-I (D) v. Gonzalo Duran (Rep, C) George Latimer (D) v. Mirian Flisser (Rep) Mike Lawler-I, (Rep, C) v. Mondaire Jones (D), v. Anthony Frascone (WFP) Pat Ryan-I (D, WFP) v. Alison Esposito (Rep, C) Marcus Molinaro-I (Rep, C) v. Josh Riley (D, WFP) Paul Tonko-I (D, WFP) v. Kevin Waltz (Rep) Elise Stefanik-I (Rep, C) v. Paula Collins (D, WFP) Brandon Williams-I (Rep, C) v. John Mannion (D, WFP) Nick Langworthy-I (Rep, C) v. Thomas Carle (D) Claudia Tenney-I (Rep, C) v. David Wagenhauser (D) Joseph Morelle-I (D, WFP) v. Gregg Sadwick (Rep) Tim Kennedy-I (D) v. Anthony Marecki (Rep, C)

New York State Senate Candidates

District Candidates

Anthony Palumbo-I (Rep, C) v. Sarah Anker (D) Mario Mattera-I (Rep, C) v. Craig Herskowitz (D) Dean Murray-I (Rep, C) v. Michael Conroy (D) Monica Martinez-I (D), v. Theresa Bryant (Rep, C) Steven Rhoads-I (Rep, C) v Lisa Lin (Rep, C) Siela Bynoe (D) v. Thomas Phillip Montefinise (Rep, C) Jack Martins-I (Rep, C) v. Kim Keiserman (D) Alexis Weik-I (Rep, C) v. Francis R. Dolan (D) Patricia Canzoneri Fitzpatrick-I (Rep, C) v. James Lynch (D) James Sanders-I (D, WFP) v. Michael O’Reilly (Rep, C) Toby Ann Stavisky-I (D, WFP) v. Yia Tin Chu (Rep, C) Michael Gianaris-I (D, WFP) v. Han Khon To (Rep) No endorsement, Jessica Ramos-I (D, WFP) v. No challenger No endorsement, Leroy Comrie-I (D) v. No challenger Joseph Addabbo-I (D) v Danniel Maio-I (C) John Liu-I, (D, WFP) v. Juan Pagan (C) Iwen Chu-I (D) v. Stephen T. Chan (Rep, C) No endorsement, Julia Salazar-I (D, WFP) v. No challenger No endorsement, Roxanne Persaud-I (D) v. No challenger No endorsement, Zellnor Myrie-I (D) v. No challenger No endorsement, Kevin Parker-I (D) v. No challenger Simcha Felder-I (D, Rep, C) v. No challenger Jessica Scarcella-Spanton-I (D) v. Marko Kepi (Rep) Andrew Lanza-I, (Rep) v. No challenger No endorsement, Jabari Brisport-I (D) v. No challenger Andrew Gounardes-I (D, WFP), Vito LaBella (Rep, C) Brian Kavanaugh-I (D, WFP) v. No challenger Liz Krueger-I (D) v. Louis Pulafito (Rep) Jose Serrano-I (D, WFP) v. Tanya Carmichael (Rep, C) No endorsement, Cordell Cleare-I, (D) v. No challenger No endorsement, Robert Jackson-I (D, WFP) v. No challenger Luis Sepulveda-I (D) v. Bernadette E. Stroud (Rep, C) Gustavo Rivera-I (D, WFP) v. Dion Powell (Rep, C) Nathalia Fernandez-I, (D) v. Edwina Herrerra(Rep, C) Andrea Stewart-Cousins-I (D) v. Kristen Kerr (Rep) No endorsement, Jamaal Bailey-I (D) v. No challenger Shelley Mayer-I (D, WFP) v. Tricia Lindsay (Rep, C) Bill Weber-I (Rep, C) v. Elijah Reichlin Melick (D, WFP) Robert Robison-I (Rep, C) v. Yvette Valdes Smith (D, WFP) Peter Harckham-I (D) v. Gina Arena (Rep) Michelle Hinchey-I (D) v. Patrick Sheehan (Rep, C) James Skoufis-I (D) v. Dorey Houle (Rep) v. Timothy Mitts (C) Jacob Ashby-I (Rep, C) v. Alvin Gamble (D) James Tedisco-I (Rep, C) v. Minita Sanghvi (D, WFP) Dan Stec-I (Rep, C) v. No challenger Theodore Danz (Rep, C) v. Patricia Fahy (D, WFP) Brad Hoylman-I (D, WFP) v. Emily Yuexin Miller (Rep, C) Rachel May-I (D, WFP) v. Caleb Slater (Rep) Mark Walczyk-I, (Rep.) v. No challenger Nicholas Paro (Rep, C) v. Christopher Ryan (D, WFP) Peter Oberacker-I (Rep.) v. Michelle Frazier (D, WFP) Lea Webb-I (D) v. Mike Sigler (Rep, C) Joseph Griffo-I (Rep, C) v. James Meyers (D, WFP) Pamela Helming-I (R) v. Kenan Badridge (D) Samra Brouk-I (D, WFP) v. Luis A. Martinez (Rep, C) Jeremey Cooney-I (D, WFP) v. Jim VanBrederode (Rep, C) George Borello-I (Rep, C) no challenger Thomas O’Mara-I (Rep, C) v. No challenger No endorsement, Kristen Gonzalez-I (D) v. No challenger Patrick Gallivan-I (Rep, C) v. Jacqueline L. Balikowski (D) Sean Ryan-I (D, WFP) v. Christine Czarnik (Rep, C) Robert Ortt-I (Rep, C) v. No challenger John P. Moretti Jr. (Rep, C) v. April McCants-Baskin (D, WFP)

New York Assembly

District Candidates